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Оренбургской семье, из которой изъяли детей, окажут психологическую и юридическую помощь

Детей изъяли из семьи из-за аварийного состояния дома, в котором они жили

ОРЕНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова намерена привлечь специалистов для оказания психологической и юридической помощи матери, у которой принудительно изъяли детей из-за аварийного состояния дома. Об этом омбудсмен заявила в видеокомментарии, распространенном в понедельник аппаратом уполномоченного.

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"Необходимо работать с семьей, считаю важным работать с семьей в связи со сложившейся ситуацией. Для этого планирую выехать на место еще раз, встретиться с мамой, привлечь специалистов с целью оказания ей психологической и юридической помощи", - сказала она.

Линькова отметила, что изъятие детей в поселке Тюльпанный Домбаровского района произошло в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ, на основании постановления главы района. "Действиям органов системы профилактики и в целом органов опеки будет дана оценка компетентными органами", - добавила она.

Ранее министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов назвал изъятие детей из семьи мерой воздействия на родителей с целью обеспечить безопасность детей. Первоочередной задачей для всех служб и ведомств, которые задействованы в решении проблемы семьи, он назвал проживание ребят в семье в условиях, соответствующих всем требованиям законодательства.

О многодетной семье

Четверых из пяти детей изъяли из семьи 25 мая на основании постановления главы Домбаровского района из-за угрозы обрушения потолочного перекрытия в жилище. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей: у женщины силой отнимают плачущих малышей, надевают наручники матери, которая отказалась отдавать их пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Прокуратура Домбаровского района начала проверку с целью дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей, изучаются обстоятельства произошедшего, поведение родителей, их образ жизни и жилищные условия семьи.

Доследственную проверку также проведут следователи управления СК РФ по Оренбургской области, куда из полиции были переданы материалы после заявления отца малолетних с жалобой на действия правоохранителей и представителей органов опеки и попечительства. По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что семье ранее выделялись деньги на ремонт, который не был проведен.

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