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Пензенская полиция начала проверку после появления видео массовой драки школьников

Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить личности всех участников драки

ПЕНЗА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники пензенской полиции начали проверку после того, как в социальных сетях повилась видеозапись драки с участием нескольких школьников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Инспекторы ПДН установили личности всех участников инцидента. В настоящее время подростки, их законные представители и педагоги школы находятся в управлении МВД России по городу Пензе", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по данным ведомства, драка произошла в апреле 2020 года. 

Свою проверку в связи с инцидентом проводит и прокуратура Железнодорожного района Пензы.

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