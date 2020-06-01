Пензенская полиция начала проверку после появления видео массовой драки школьников

ПЕНЗА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники пензенской полиции начали проверку после того, как в социальных сетях повилась видеозапись драки с участием нескольких школьников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Инспекторы ПДН установили личности всех участников инцидента. В настоящее время подростки, их законные представители и педагоги школы находятся в управлении МВД России по городу Пензе", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по данным ведомства, драка произошла в апреле 2020 года.

Свою проверку в связи с инцидентом проводит и прокуратура Железнодорожного района Пензы.