Мемориал погибшим в годы войны землякам восстановят в поселке под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Памятник жителям поселка Двухречье Кагальницкого района Ростовской области, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, восстановят в рамках программы инициативного бюджетирования "Сделаем вместе". Об этом в понедельник рассказал ТАСС глава администрации Калининского сельского поселения Александр Черкашин.

"Из совхоза "Кагальницкий" (в настоящее время Двухречье) на фронт ушли 187 человек, не вернулись 62 наших земляка. В 1974 году у нас в школе был установлен обелиск погибшим в годы войны жителям поселка, на котором были перечислены все поименно, - рассказал собеседник агентства. - В 2017 году при реконструкции школы его снесли. В этом году по инициативному бюджетированию мы его восстановим".

В управлении информационной политики регионального правительства уточнили, что памятник восстанавливают в рамках программы инициативного бюджетирования "Сделаем вместе", инициированной губернатором области Василием Голубевым. На реализацию проекта направлено 189,1 тыс. рублей. В финансировании работ, помимо бюджета, принимают участие жители Двухречья и местный бизнес.

В 2020 году в Ростовской области реализуют 160 проектов инициативного бюджетирования, отметили в управлении информполитики. Программа позволит профинансировать инициативы жителей 46 городов и районов региона. На выполнение предложений направлено 195 млн рублей. Более трети проектов, которые будут реализованы, связаны с жилищно-коммунальной сферой. Другие касаются сфер здравоохранения, спорта, культуры и образования. "Проект "Сделаем вместе" нацелен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, и одновременно на повышение роли гражданской активности в развитии поселений. Люди, живущие на местах, лучше любых чиновников понимают, где именно находятся наиболее важные точки финансирования. Первый опыт его реализации уже показал весомые позитивные результаты, а значит, проект будет продолжаться и развиваться", - отметил Голубев.

В соседнем Зерноградском районе в программы инициативного бюджетирования в Донском сельском поселении уже благоустроили воинские захоронения, в которых покоятся советские солдаты и офицеры, погибшие в годы Великой Отечественной войны. В хуторе Донском заново облицевали восьмиметровую стелу, здесь появились гранитные плиты с именами захороненных воинов. В хуторах Пишванове и Красноармейском надгробия из кирпича и бетона заменили на стелы из черного гранита с именами погибших. В селе Новокузнецовка заменили мемориальные плиты с фамилиями бойцов и плиту на памятнике. Здесь же обрела новое место памятная доска с портретом уроженца Новокузнецовки генерала армии Дмитрия Лелюшенко, дважды удостоенного звания Героя Советского Союза.