Сроки получения именного капитала "Семья" в Ульяновской области продлили до 2026 года

УЛЬЯНОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Парламентарии Ульяновской области продлили сроки получения регионального именного капитала "Семья" до конца 2026 года. Меру поддержки могут получить семьи, в которых родились третьи и последующие дети, сообщает в понедельник пресс-служба законодательного собрания региона.

"Символично, что решение о продолжении выдачи государственных сертификатов на получение регионального материнского капитала еще на шесть лет - до 31 декабря 2026 года - принято в День защиты детей", - цитирует пресс-служба председателя комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества областного парламента Сергея Шерстнева.

Средства именного капитала можно направлять на улучшение жилищных условий, оплату медицинских услуг, получение образования, а также отдых и оздоровление детей. На второго ребенка предусмотрено 50 тыс. рублей, на третьего и последующих - по 100 тыс. рублей. Планируется, что мерой поддержки смогут воспользоваться около 40 тыс. семей с 2021-го по 2026 годы.

Решение о капитале "Семья" было принято в регионе в 2008 году и стало своего рода продолжением федеральной финансовой поддержки семьям с детьми. Помимо этого капитала, в Ульяновской области также можно получить единовременную выплату молодым семьям в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребенка.