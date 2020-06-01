В Чечне стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции в связи с пандемией

ГРОЗНЫЙ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Чечни намерены в рамках второго этапа выхода из режима самоизоляции, введенного ранее из-за пандемии коронавируса, открыть салоны красоты, парикмахерские, стоматологические клиники. Соответствующий указ в понедельник подписал глава республики Рамзан Кадыров, сообщил ТАСС премьер Чечни Муслим Хучиев.

"Рамзан Ахматович подписал сегодня указ о старте второго этапа выхода из режима ограничений. В него входят несколько мероприятий, это и открытие магазинов по продаже непродовольственных товаров, прогулка не более четырех человек в радиусе 500 м от дома, открытие стоматологических центров, салонов красоты и парикмахерских. Но все это только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Хучиев, добавив, что пропускной режим в республике пока будет сохранен.

По словам министра здравоохранения региона Эльхана Сулейманова, в регионе в настоящее время наблюдается спад по количеству пациентов, что позволяет поэтапно смягчать режим ограничительных мер. "Мы раньше вошли в карантин, раньше выйдем. Своевременные меры позволили сбить волну, у нас на данный момент 33% коек свободны. Я призываю граждан соблюдать все меры безопасности, социальное дистанцирование и обязательное ношение масок", - добавил Сулейманов.

Ранее Кадыров подписал указ о реализации первого этапа плана смягчения режима ограничений: разрешение розничной торговли непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв. метров, а также открытие автосервисов, моек и заправок.

По последним данным, в Чечне отмечено 1 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 828 человек выздоровели, 13 умерли.

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