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Путин назначил главой Следственного департамента МВД России Сергея Лебедева

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева. Соответствующий указ размещен в понедельник на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Следственного департамента МВД РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе. Этим же указом Сергею Лебедеву присваивается специальное звание генерал-майора юстиции. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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