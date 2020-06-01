Путин назначил главой Следственного департамента МВД России Сергея Лебедева

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева. Соответствующий указ размещен в понедельник на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Следственного департамента МВД РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе. Этим же указом Сергею Лебедеву присваивается специальное звание генерал-майора юстиции.