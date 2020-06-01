Потери турбизнеса Татарстана из-за пандемии коронавируса оценили в 4,8 млрд рублей

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Туристическая отрасль Татарстана с начала года недополучила порядка 4,8 млрд рублей из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом журналистам сообщил руководитель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Примерно 2,4 млрд рублей ежемесячно составлял минимальный оборот туристической отрасли Татарстана. Если говорить, что апрель и май у нас практически [оборот был] ноль, можно сказать. Умножайте 2,4 млрд на два", - сказал он.

Для привлечения туристов и развития отрасли в сложный период власти запустили новую туристическую программу для путешествия по республике, отметил Иванов. Программа рассчитана в первую очередь на жителей Татарстана. На сегодняшний момент в нее включены четыре маршрута - это туристические поездки в Елабугу, Болгар, Камское Устье и Чистополь, в дальнейшем список будет дополнен еще девятью. Все направления представляют собой двухдневное путешествие и предлагаются по одинаковой цене из расчета 2 тыс. рублей на человека. В сумму входят проживание в местной гостинице в течение двух дней, завтрак, два обеда и две экскурсии. Забронировать программу туристы смогут на сайте Visit Tatarstan и на сайте Туристско-информационного центра Казани.

Для того, чтобы привлечь туристов в Казань, отельеры приготовили специальную акцию "2+1", благодаря которой турист при бронировании двух ночей подряд получает еще одну ночь в подарок. Семьи с детьми получают возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет с предоставлением места, а также предоставление ему завтрака, если он есть в тарифе у родителей. В акции участвует 24 отеля, список которых опубликован на сайте Visit Tatarstan. Гости города, которые воспользуются акцией, получают в подарок бесплатную двухчасовую экскурсию по центру Казани (улицы Баумана, Кремлевская с заходом в университет, Петропавловский собор).

Кафе и рестораны города также принимают участие в акции, они смогут предоставить скидку 25% на сумму чека. Для того чтобы воспользоваться скидкой туристы смогут использовать один из трех способов: скачать мобильное приложение Tatarsan Tourist Pass, отправить письмо на сайте Visit Tatarstan и получить ваучер на скидку либо предъявить электронный ключ отеля, где он проживает. При заказе необходимо назвать кодовое слово "Татарстан 1001 Удовольствие". Акция будет действовать до 15 декабря текущего года.

О турпотоке в республику

По итогам 2019 года туристический поток в Татарстан вырос на 6% по отношению к показателю 2018 года - до 3,6 млн человек. При этом поток зарубежных туристов незначительно сократился. Из-за ситуации с распространением коронавируса туристическая отрасль Татарстана за апрель текущего года недополучила 2,4 млрд рублей.