Работающие ульяновские пенсионеры смогут получать бесплатную юридическую помощь

УЛЬЯНОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Работающие пенсионеры Ульяновской области смогут бесплатно обратиться за юридической помощью с 1 июня. До этого правом на бесплатную юрконсультацию могли воспользоваться лишь неработающие пенсионеры, сообщает в понедельник пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области.

"Анализ оказания такого вида помощи за последние годы показывает ее высокую востребованность. Ранее юрпомощь бесплатно могли получить лишь неработающие пенсионеры. Но сейчас нам особенно важно поддержать всех граждан старшего поколения, в том числе и тех, кто продолжает свою трудовую деятельность", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества областного парламента Сергея Шерстнева.

Чтобы получить помощь, пенсионерам необходимо предъявить юристам паспорт и пенсионное удостоверение. Пожилые люди смогут проконсультироваться почти на любую тему, кроме организации и ведения коммерческой деятельности.

В настоящее время в Ульяновской области проживают порядка 330 тыс. пожилых, из них в 2019 году за оказанием бесплатной юридической помощи обращались около 5 тыс. неработающих пенсионеров.