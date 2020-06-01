На создание "Точек роста" в школах Ставрополья направят 46 млн рублей в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 46 млн рублей на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках нацпроекта в 2020 году. В школах появятся 42 образовательных центра, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" в этом году к открытию в крае запланированы 42 "Точки роста". На оснащение центров предусмотрено более 46 млн рублей. В целом к 2024 году в сельской местности и малых городах Ставрополья планируется открыть 289 таких центров", - говорится в сообщении.

В 2019 году на Ставрополье было открыто 70 образовательных центров. Каждый из них оборудован ноутбуками, интерактивными досками, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, техническими конструкторами.

Создание центров в селах и небольших городах проходит в рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". В "Точках роста" внедряют образовательные программы с обновленным содержанием по предметам "Технология", "Информатика" и ОБЖ. Также в рамках дополнительного образования дети учатся IT-технологиям, медиатворчеству, игре в шахматы. В Ставропольском крае в открытых "Точках роста" занятия для школьников организуют не только в учебные дни, но и во время каникул.