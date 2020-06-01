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Воспитанники детских домов в Подмосковье получили подарочные наборы в День защиты детей

В наборы вошли мороженое, конфеты, а также настольные и развивающие игры

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Подарочные наборы с конфетами и настольными играми получили воспитанники детских домов в Московской области в День защиты детей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Международный день защиты детей воспитанники детских домов, оставшиеся в учреждениях на период пандемии, получили подарочные наборы от губернатора Московской области", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Министр отметила, что в подарочные наборы вошли мороженое, конфеты, а также настольные и развивающие игры.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Среди международных праздников День защиты детей - один из старейших. Его учредили в 1925 году в Женеве. Основная цель - защитить детей от физического и психического насилия, дискриминации по расовым признакам и агрессии.

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