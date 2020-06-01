Музей Карельского фронта откроется в Беломорске в начале сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Открытие музея Карельского фронта в Беломорске перенесли на начало сентября из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы от Карелии, член Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия республики Валентина Пивненко.

В декабре по итогам заседания госкомиссии в Москве глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что ко Дню Победы власти успеют подготовить и представить только часть экспозиции нового музея Карельского фронта. Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, открытие музейного комплекса было перенесено на неопределенную дату.

"Предполагалось открытие музея ко дню республики, 8 июня. Но из-за коронавируса, из-за этих проблем, это будет осенью. Это будет первая декада сентября месяца - так предполагаем", - сказала депутат.

Создание музея Карельского фронта в городе Беломорске - один из пунктов федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. В экспозиции будет представлено военное обмундирование, макеты оружия и копии знамен. Составлен также список документов по тематике Карельского фронта, с которыми можно будет познакомиться в новом музейном комплексе.

По словам Пивненко, посетители музея смогут узнать о подвиге советского народа на территории Беломорска, где работал штаб Карельского фронта - самого протяженного из всех советских фронтов в годы Великой Отечественной войны, включавшего в себя также силы Северного флота. В Беломорске сохранилось здание, в котором находился штаб партизанского движения.

"Мало кто, наверное, знает, что в Беломорске был за два месяца построен аэродром - единственный в мире с покрытием взлетно-посадочных полос из досок, постеленных ребром. <…> в Беломорске есть также памятник мирового значения - это беломорские петроглифы. Строится павильон, обустраивается это историческое место, которое имеет значение не только Республики Карелия, но и Российской Федерации. <…> Эти уникальные места, уникальный Музей Карельского фронта будут одними из тех объектов инфраструктуры, которые позволят в дальнейшем развиваться району", - отметила Пивненко.

75-летие Победы

Помимо музея Карельского фронта, при поддержке Госкомиссии в республике появились новые памятные места, получившие особое значение в год 75-летия Победы. В Сегеже, где в годы войны располагалось немало госпиталей, был открыт памятник медицинской сестре. В Петрозаводске установлен памятник защитнику Отечества в виде бронзовой фигуры солдата, присевшего закурить после последнего боя. Автор монумента скульптор Салават Щербаков таким образом воплотил память о тех воинах, которые отдали свои жизни за Родину. 2 августа в этом же парке планируется торжественно открыть еще один монумент авторства Щербакова - скульптурную композицию женщинам-матерям, делавшим все для сохранения жизни в тылу и поддержки фронта в годы Великой Отечественной войны.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

Цель ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" - развитие и реализация экономического потенциала республики. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд руб. из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского. В 2020 году правительством РФ было принято решение о продлении программы на год.