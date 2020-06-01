Бывший замглавы Ростуризма Корнеев возглавил комитет по развитию туризма Петербурга

САНККТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Экс-заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев назначен председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе горадминистрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение правительства Санкт-Петербурга "О кадрах". В соответствии с распоряжением, 1 июня 2020 года Евгений Панкевич освобожден от должности председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. На должность со 2 июня назначен Сергей Корнеев", - говорится в сообщении.

Комментируя ТАСС назначение Корнеева, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова отметила, что "Санкт-Петербург получил сильного управленца с огромным опытом и знанием всех нюансов нашей отрасли". "В Ростуризме мы вместе работали над рядом инициатив по продвижению образа России в мире, развитию основных видов туризма нашей страны, программ межрегионального взаимодействия, культурно-познавательных и круизных маршрутов и многим другим. Уверена, все это мы сможем и дальше вместе реализовать", - сказала она.

"В ближайшее время мы начнем формировать большую межрегиональную экспертную команду Ростуризма, в этой работе Сергею Корнееву, который остается также моим советником на общественных началах, отведена важная роль", - добавила Догузова.

О Корнееве

Сергей Корнеев родился 21 марта 1970 года в городе Ленинграде. В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1995 году - аспирантуру кафедры международного права юридического факультета СПбГУ.

С 1996 года являлся директором Северо-Западного регионального отделения Российской ассоциации туристических агентств, в 1997 году избран вице-президентом этой ассоциации. С 2012 по 2013 г.г. - директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ, после этого работал в должности заместителя генерального директора Транспортной дирекции Олимпийских игр, а также являлся советником министра культуры РФ. До назначения председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Корнеев с ноября 2014 года занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по туризму.

Евгений Панкевич возглавлял комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга с июня 2018 года.