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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии зафиксировали минимальное число заражений коронавирусом за сутки с конца февраля

Количество новых случаев заражения составило 178

ТАСС, 1 июня. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 178, это минимальный показатель с 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные сводки департамента гражданской защиты страны, распространенной в понедельник.

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Больше всего заразившихся выявлено в северных областях Лигурия (56) и Ломбардия (50). Еще в шести областях число инфицированных не изменилось. За последние сутки от вызываемых коронавирусом заболеваний вылечились 848 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 158 355 из 233 197 заразившихся.

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии выросло за сутки на 60, всего по этой причине с начала пандемии умерли 33 475 человек.

Вспышка коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля. За время эпидемии в стране были протестированы почти 2,5 млн человек. Население Италии составляет чуть более 60 млн человек.

С 3 июня итальянское правительство должно снять последнее сохраняющееся на данный момент ограничение - на передвижение между регионами. С этого же числа, как ранее было объявлено, Италия готова принимать граждан стран ЕС и зоны Шенгена без помещения приезжающих в карантин.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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