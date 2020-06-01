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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются

Эксперт ВОЗ уточнил, что пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, возможно, будут восстанавливаться дольше

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Большинство заразившихся новой коронавирусной инфекцией и переболевших вызываемым ей заболеванием COVID-19 полностью восстанавливаются. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

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По ее словам, после заражения коронавирусом выздоровели уже миллионы пациентов. "Мы отслеживаем их состояние", - сказала она. "На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий", - добавила эксперт, подчеркнув, что пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, "возможно, будут восстанавливаться дольше".

"Мы будем следить за их состоянием", - заверила она, выразив надежду, что ВОЗ по этому вопросу "сможет предоставить более систематизированную информацию в будущем".

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Пандемия коронавируса нового типа
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