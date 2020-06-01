ОП РФ получила 128 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на голосовании по конституции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева сообщила, что от общественных организаций, политических партий и граждан поступило 128 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции.

"Неделя голосования продлится с 25 июня по 1 июля. У Общественной палаты осталось меньше месяца на подготовку корпуса общественных наблюдателей. Несмотря на ограничительные меры и пандемию коронавируса, ОП РФ не прекращала работу по набору и обучению наблюдателей. На сегодняшний день у нас уже 128 тыс. человек кандидатов в наблюдатели", - сказала Михеева.

По ее словам, Общественная палата России и региональные палаты продолжают регистрировать наблюдателей от политических партий и общественных организаций, а также проводят обучающие онлайн-мероприятия. "Надеюсь, к 25 июня мы будем готовы обеспечить все избирательные участки общественными наблюдателями", - отметила секретарь ОП.

Она добавила, что сейчас прорабатывается вопрос обеспечения всех наблюдателей индивидуальными средствами защиты. "ЦИК также предпримет все необходимые меры для сведения риска заражения вирусом к нулю. Необходимо принять все меры предосторожности, о безопасности здоровья граждан забывать нельзя", - подчеркнула Михеева.

В свою очередь руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова отметила, что "подготовка общественных наблюдателей не прекращалась на протяжении всего периода карантинных мер". "Благодаря накопленному опыту и комплексу цифровых модулей платформы Независимого общественного мониторинга мы смогли оперативно адаптироваться под соответствующие условия. На сегодняшний день в корпус поступило порядка 7 тыс. заявлений от кандидатов в общественные наблюдатели", - сказала Булгакова.

"Предложенные Центризбиркомом России совместно с Роспотребнадзором и поддержанные главой государства меры - проработанные и устойчивые, способны обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан России. При обеспечении этих мер голосование для граждан будет безопаснее, чем поездки на общественном транспорте", - подчеркнула она, добавив, что наблюдательское сообщество готово к мониторингу всех форм голосования.

О поправках к конституции

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо было оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования 1 июля.