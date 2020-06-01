Депутат Ступин, задержанный на пикете в поддержку журналиста Азара, отпущен из полиции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, который участвовал в понедельник в пикете у Мосгорсуда в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, отпущен из отдела полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Альдаев, который оказывает пикетчикам правовую помощь.

"В отношении Ступина составили протокол по статье КоАП, не предполагающей административного ареста, поэтому он несколько минут назад вышел из ОМВД района Преображенское", - рассказал Альдаев.

По его словам, в отношении задержанного вместе со Ступиным активиста Константина Фокина составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). "Фокину грозит арест до 15 суток, его оставили на ночь в полиции. Завтра его повезут в Преображенский районный суд для решения вопроса о его наказания", - отметил адвокат.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в столичном главке МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.