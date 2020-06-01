Избивших сверстницу девочек в Ижевске поставят на учет

ИЖЕВСК, 1 июня. /ТАСС/. Девочкам-подросткам из Ижевска, избившим сверстницу, грозит постановка на учет, а их родителям - административная ответственность, сообщила в понедельник во время брифинга в онлайн-режиме уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Ранее в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" было размещено несколько видео, на которых девочки-подростки по очереди избивают руками и ногами по лицу свою сверстницу.

"Это однозначно учет в органах внутренних дел, причем среди ребят-участников есть девочки, которые уже состоят на учете, то есть контроль будет усилен за этими семьями. Я хочу сказать, что семьи разные, где проживают эти дети. Есть семьи с проблемами, тогда тем более очень жаль, что родители не досмотрели, не занимались воспитанием детей. В отношении родителей это будет административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей должным образом", - сказала Авдеева.

Она также отметила, что полиция проводит проверку, инцидент произошел в прошлом году, однако запись разместили в интернете только вчера.

"Сначала [у них] не было идеи выкладывать видео в сеть. Надо сказать, что ролик этот годичной давности практически, это не свежее видео. Тем не менее сейчас кто-то выложил в сеть, и, конечно, ответственность, когда мы увидели это в общем доступе, совершенно другая. Мне очень жаль, что ни дети, ни родители не понимают, какая ответственность грозит за такое преступление. Это, безусловно, преступление", - добавила детский омбудсмен.