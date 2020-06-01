Колизей вновь начал принимать посетителей после карантина

РИМ, 1 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Археологический комплекс "Колизей" в Риме начал вновь принимать в понедельник посетителей. Несмотря на значительную площадь античного памятника и его статус музея под открытым небом, дирекция приняла очень жесткие меры безопасности, передает корреспондент ТАСС.

На входе, который возможен только по заранее забронированным билетам, современный тепловизор в буквальном смысле сканирует лицо всех посетителей, измеряя температуру. Поначалу в Колизей будут пускать группы численностью не более 14 человек каждые 15 минут.

Дополнительной услугой, входящей в стандартную цену билета, стало сопровождение гида. "Гулять по Колизею самостоятельно нельзя, каждая группа должна иметь сопровождение. У нас внутри Колизея достаточно разных маршрутов, что позволяет разводить одновременно находящиеся внутри памятника группы", - рассказали корреспонденту ТАСС в дирекции. В среднем экскурсия продолжается 45 минут - 1 час. Все посетители должны быть в масках, а экскурсовод - еще и в защитном экране.

Как корреспонденту ТАСС рассказали в дирекции, в ближайшее время посетителям будет предлагаться специальная программа, которую можно загрузить на мобильные устройства. Планируется, что она станет путеводителем для посетителей, среди которых, помимо римлян и итальянцев, летом ожидают европейцев.

В музее подсчитали, что в день Колизей может принимать по 600 человек. В обычное время до пандемии ежедневное число посетителей в среднем составляло 15 тыс. человек. Но ни у кого нет иллюзий по поводу возвращения к обычным показателям посещаемости. "Мы не загадываем надолго, сегодня мы только открылись, посмотрим. Все на экспериментальной основе", - добавили в дирекции.

Пока остаются закрыты магазины сувениров и билетные кассы, поэтому, как объясняет всем останавливающимся у входа прохожим сотрудник охраны, попасть внутрь можно только по заранее заказанным билетам. По этим билетам, как и раньше, в 48-часовой срок можно побывать на Римском форуме и на холме Палатин, которые входят в единый с Колизеем археологический парк. "Таким Колизей вы никогда не видели, таким, признаться, никогда не видели его и мы", - сказала гид в начале экскурсии.

Оправляясь после карантина

Одновременно в понедельник после карантина открылись Ватиканские музеи. Большой блок музеев в Риме и по стране открывается 2 июня. 3 июня возобновляет работу галерея Уффици во Флоренции. Музеи в Италии были закрыты из-за пандемии 8 марта. Первые учреждения культуры начали открываться 18 мая.

С начала пандемии в стране зафиксировано более 233 тыс. инфицированных и более 33 тыс. летальных исходов, ставшим следствием последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания. Вылечились 158 тыс. человек.