В ГИБДД сообщили о снижении с начала года числа ДТП с детьми на 24%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число дорожно-транспортных происшествий с детьми возрасте до 16 лет с начала этого года сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, поздравляя детей с праздником.

"Главная идея Дня защиты детей - привлечение общественного внимания к проблемам детской безопасности. По традиции к этому дню Госавтоинспекция готовит множество развлекательных и познавательных мероприятий для детей. В этом году по объективным причинам от некоторых [из них] пришлось отказаться, другие - перевести в виртуальный формат. Но это не мешает нам следовать главной идее праздника, которая заключена в самом его названии. Это - идея защиты наших детей", - сказал он, отметив, что общество должно задуматься, какие опасности им грозят, что взрослые люди могут сделать для сохранения жизни и здоровья детей.

"Если обратиться к статистике за январь-апрель 2020 года, то мы увидим, что общее число аварий с детьми до 16 лет снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составило 3591 ДТП. В этих авариях погиб 101 ребенок и были ранены 4002, что соответственно на 16,5% и 21,9% меньше, чем за то же время в 2019 году. Можно говорить о существенном снижении, однако, когда речь идет о детях, любые цифры в графе "погибшие" и "раненые" недопустимо велики", - сказал он.

Также он отметил, что все должны понимать, что это снижение в известной степени определялось тем, что и транспорта, и детей в последние месяцы на дорогах было меньше, но ситуация меняется. "К тому же наступили летние каникулы, которые абсолютное большинство российских детей в этом году проведет дома. Уже открыт велосипедный сезон. Дети используют для передвижения так называемые средства индивидуальной мобильности: самокаты, гироскутеры, моноколеса. А это значит, что уже сейчас надо направить усилия на обеспечение их безопасности на дорогах. Со своей стороны Госавтоинспекция принимает необходимые меры, при этом родители, педагоги, широкая общественность не должны оставаться в стороне. Здесь нужны солидарные усилия всех взрослых", - подчеркнул Черников.

По его словам, детей необходимо просвещать, объяснять им, чем чревато пренебрежение правилами дорожного движения, и одновременно самим быть примером ответственного поведения на дороге.

Безопасность перевозки детей

"Особое внимание хочу обратить на проблему безопасной перевозки детей в автомобилях. В первую очередь это использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Помимо выбора так называемых пассивных средств защиты, в зоне ответственности водителей - правильный выбор скоростного режима. Речь не только о соблюдении установленных ограничений скорости, но и о соответствии выбранной скорости реальным дорожным условиям. Еще одно важное условие, которое может уберечь маленьких пассажиров от беды, это отказ от опасных маневров", - подчеркнул Черников.

Он также обратил внимание на детей-пешеходов, отметив, что необходимо научить ребенка правильно переходить проезжую часть, ознакомить его с правилами движения для велосипедистов. "Есть множество инструментов, которые помогут сделать процесс обучения интересным и эффективным - это мультфильмы, видеоролики, интерактивные игры. Госавтоинспекция напоминает: сохранение жизни каждого ребенка и создание условий для его воспитания в безопасной среде - наша первостепенная задача", - заключил глава Госавтоинспекции.