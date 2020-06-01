На реставрацию "Медного всадника" в Санкт-Петербурге потребуется около 45 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Памятник Петру I "Медный всадник", который является одним из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, нуждается в реставрации, ее стоимость оценивается в 45 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель директора по науке Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова.

"У нас есть на руках сметная документация - реставрационное задание, которое согласовано с комитетом по охране памятников, потому что это не только наш музейный предмет, но еще и памятник федерального значения. С пересчетом на этот и на следующий год с расценками на зарплату [смета] составляет уже 45 млн рублей. Самая последняя масштабная реставрация "Медного всадника" была в 1976 году. После этого в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга у нас тоже проводилась реставрация, но она не сопровождалась масштабными исследованиями", - сказала Крылова.

По словам замдиректора, такая значительная сумма связана с необходимостью реставрации постамента и отмостки вокруг памятника, причем последняя требует не просто переборки, а замены некоторых гранитных блоков. "Памятник не в аварийном состоянии, он в удовлетворительном состоянии. Но все же требуется внимание уделить швам на самом постаменте и, главным образом, отмостке. Она, по мнению, специалистов, находится в неудовлетворительном состоянии", - пояснила она.

Музей городской скульптуры планирует в конце июня подавать заявку и всю необходимую документацию в комитет по культуре Санкт-Петербурга для получения финансирования реставрационных работ. "Мы надеемся, так как 2022 год - это год юбилея Петра I (350 лет со дня рождения императора), и музею исполнится 90 лет. Но мы видим, какая сложная экономическая ситуация в стране, в городе", - сказала Крылова, добавив, что в музее также не теряют надежды на выделение средств со стороны спонсоров. Сейчас на спонсорские деньги проводится реставрация надгробного памятника Федору Достоевскому в Некрополе мастеров искусств.

О памятнике и музее

Бронзовый памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метра, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Памятник установлен на гром-камне, который извлекли из-под земли в историческом районе Петербурга Конная Лахта. "Медный всадник" часто становился "героем" русской литературы, самый знаменитый пример - одноименная поэма Александра Пушкина.

Основанный в 1932 году Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде.

Основная экспозиция музея - это Некрополь XVIII века и Некрополь мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры. Среди филиалов учреждения также - музей-некрополь "Литераторские мостки", Нарвские Триумфальные ворота и Мастерская М. К. Аникушина. К числу музейных объектов также относятся Ростральные колонны, Конные группы на Аничковом мосту, ряд городских памятников и более 1,5 тыс. мемориальных досок.