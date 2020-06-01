Умер украинский композитор Мирослав Скорик

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украинский композитор, музыковед и дирижер Мирослав Скорик умер в понедельник на 82-м году жизни. Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины им. Шевченко Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в вечность выдающийся деятель искусств и искренний, надежный друг Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко в Facebook.

Скорик - автор музыки к более чем 40 фильмам, среди которых "Тени забытых предков", "Живая вода", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал", мультфильмам "Гришкины книжки" и "Лис Никита", сериалам и драматическим спектаклям. Он написал музыку к опере "Моисей", балетам "Каменщики" и "Возвращение Баттерфляй", а также ряд кантат для хора и симфонического оркестра, симфонических произведений, камерно-инструментальных и вокальных произведений. В 60-х годах создал ансамбль "Веселые скрипки", для которого написал несколько популярных песен.

Скорик преподавал композицию в Львовской и в Киевской консерваториях, работал в США и Австралии, возглавлял кафедру истории украинской музыки в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского. Был художественным руководителем фестиваля "Киев Мюзик Фест", председателем жюри фестиваля "Червона Рута", сопредседателем Союза композиторов Украины, художественным руководителем Киевской оперы.

Композитор после окончания Львовской консерватории в 1960 году продолжил обучение в аспирантуре Московской консерватории в классе Дмитрия Кабалевского.