Регионы России отметили День защиты детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Международный День защиты детей в ряде регионов России, несмотря на пандемию нового коронавируса, отметили уличными праздниками: детям показывали мультфильмы, шоу и устраивали для них флешмобы. Там, где режим ограничений еще не смягчен, для детей открыли онлайн-смены в лагерях, а некоторые семьи и подростки пообщались по видеосвязи с губернаторами и другими известными людьми.

Мультфильмы и шоу на улицах

В части регионов России, где позволяла эпидобстановка, для детей подготовили развлечения на свежем воздухе или под окнами домов и учреждений, где они сейчас находятся. На улицах Удмуртии 1 июня детей развлекали аниматоры, ростовые куклы в специально сшитых масках приветствовали детей в парках и скверах и вручали им средства индивидуальной защиты. Кроме того, волонтеры подготовили подарки детям врачей, работающих с заразившимися коронавирусом, - их получат почти 500 человек.

В административном центре Ненецкого автономного округа (НАО) - Нарьян-Маре - на центральной площади власти установили большой светодиодный экран. На нем с утра началась трансляция лучших записей детских творческих коллективов округа и анимационных фильмов. "Площадь у нас проходная, и идея была в том, что взрослые с детьми будут приходить и уходить, проходить мимо и заряжаться праздничным настроением, несмотря на ограничения", - рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора дворца культуры "Арктика" в Нарьян-Маре Роман Горбунов.

В Кемеровской области, где самая благополучная эпидситуация по коронавирусу в Сибири, открылось новое летнее креативное пространство "Event-парк" - открытая площадка для детских и семейных развлечений, чтения литературы в уличной библиотеке, просмотров фильмов под открытым небом. На церемонии открытия посетители могли увидеть шоу иллюзий и посмотреть мультфильмы. На островном регионе - в Сахалинской области, где смягчены ограничительные меры, празднование началось с концерта в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске.

Представитель управления культуры Красноярска Лейла Титова сообщила ТАСС, что в городе прошел флешмоб "Запуск мыльных пузырей". Взрослые и дети пускали из окон и с балконов мыльные пузыри. "Мы обязательно смонтируем по итогам ролик и выложим на нашем канале", - сказала Титова. В Красноярске прошел традиционный детский карнавал, но без зрителей - по пустым улицам города прошли несколько шоуменов, а дети наблюдали за происходящим по интернету.

Смогли присоединиться к празднику и дети, которые сейчас проходят лечение. Для ребят из Ростовской областной детской клинической больницы группа художников нарисовала на асфальте во дворе клиники героев популярных мультфильмов так, чтобы любимые герои были видны из окон всех палат учреждения. В гости к пациентам больницы также приехали клоуны из числа артистов ростовского театра юного зрителя, диджей.

Концерт под окнами подшефного детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Екатеринбурге устроили артисты Окружного дома офицеров. Ребят развлекали стихопредставлением с элементами клоунады и музыкальными номерами, ростовыми куклами. В окружной детской клинической больнице в Нижневартовске в гости к детям заглянули герои сказок и мультфильмов, сообщает пресс-служба администрации города.

На связи губернаторы и звезды

На связь с детьми и их семьями в праздник вышли главы регионов и другие известные люди. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался в прямом эфире с участниками Школы юного журналиста, детского издания "Первая детская газета" и детской юношеской газеты "Пятый угол". Дети спросили губернатора, чем он любит заниматься в свободное от работы время и какие книги читает. Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова тоже вышла в прямой эфир в своем аккаунте Instagram и пообщалась с воспитанниками интерната средней школы села Белогорное, которые сейчас находятся на карантине. Дети рассказали, как занимаются творчеством и изучают различные профессии.

В ходе видеомоста с воспитанниками центра содействия семейному воспитанию и одной из семей пообщался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Отвечая на вопросы детей, глава города рассказал о своей первой зарплате за работу пионервожатым и любимых школьных предметах - литературе и истории.

Для детей Волгограда артисты цирка династии Довгалюк из Читы дали представление "Цирк - детям" онлайн со львами, тиграми и пумами. Ребята, которые находятся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Волгограда и Волжского, смогли пообщаться со сверстниками из других российских городов. В прямом эфире с детским праздником поздравил ребят народный артист РФ, руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Известные люди Свердловской области рассказали о своем детстве и событиях, повлиявших на их дальнейшую жизнь, в рамках проекта "Все мы родом из детства". В нем приняли участие руководитель детско-молодежной организации "Каравелла" Лариса Крапивина, автогонщик Сергей Карякин, cекретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий и другие. "Готовили специально для того, чтобы ребята из реабилитационных центров посмотрели и порассуждали на эту тему", - сказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков на пресс-конференции в ТАСС.

Лето на пользу

Первый летний день регионы также посвятили началу онлайн-смен в детских лагерях и запуску образовательных проектов. Тольяттинский театр "Дилижанс" представил ребятам онлайн-премьеру образовательного спектакля "Академия маленьких долгожителей", который посвящен финансовой грамотности. Главный персонаж профессор Умнов рассказывает детям, откуда берутся деньги, как их экономить и приумножать, а также как эффективно вести семейный бюджет. В Пермском крае читателям главной детской библиотеки региона предложили написать литературный диктант, опубликовав в интернете видеоролик с текстом, а затем ответить на вопросы, посвященные произведениям Льва Кузьмина.

Детям Тюменской области в понедельник напомнили правила дорожного движения - региональный драматический театр показал на своем YouTube-канале спектакль на эту тему. Ребята из Владивостока в день защиты детей присоединились к онлайн-квесту от местного "Кванториума", главным призом которого станет возможность напечатать любую вещь на 3D-принтере.

В Челябинской области в понедельник для детей открыли четыре онлайн-лагеря. Для них подготовили разнообразную программу от изучения особенностей работы в социальных сетях до спортивных челленджей, изготовления моделей кораблей, съемок мультфильмов, повышения финансовой грамотности. В Томске стартовал международный научный онлайн-лагерь, программу которого писали лучшие умы студенческой столицы Сибири, чтобы понятно и интересно объяснить детям основы микроэлектроники, химического инжиниринга, промышленного дизайна и создания мобильных приложений.

В помощь детям

Часть акций 1 июня посвятили детям, которые нуждаются в помощи. Воронежский театр юного зрителя совместно с благотворительным фондом "Добросвет" проводит онлайн-трансляцию спектакля "Сказки Лукоморья", посмотреть спектакль можно будет с 31 мая по 3 июня. "Мы решили объединиться в этот важный праздник и помочь детям с онкологическими заболеваниями. Время болезни и лечения - очень тяжелое испытание для детей и их близких, и любая помощь, поддержка имеет для них огромное значение", - говорится в сообщении на сайте театра.

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" 1 июня провел онлайн-концерт, музыканты под управлением Михаила Голикова исполнили произведения из советских мультфильмов и картин "Диснея". "Музыканты посвятили концерт детям своего коллеги, солиста оркестра Игоря Ботвина: к сожалению, у двоих его маленьких сыновей выявлено серьезное генетическое заболевание. Сегодня семье музыканта очень нужна помощь - и денежная, и информационная", - рассказала ТАСС PR-менеджер оркестра Маргарита Донникова.

Во Владикавказе росгвардейцы привезли воспитанникам детского дома сладости, фрукты, а также предметы первой необходимости. Кроме того, в Международный день защиты детей в Москве возложили цветы к памятнику жертвам террористического акта в Беслане.