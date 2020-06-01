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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Всего в столице умерли 2 624 зараженных пациента
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Еще 71 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 2 624 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе.

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