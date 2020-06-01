Минвостокразвития предлагает ввести налоговый вычет за путешествия на Дальний Восток

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает возвращать россиянам, которые посетят Дальний Восток в качестве туристов, часть уплаченного налога на доходы физлиц. Эта мера должна повысить привлекательность округа для туристов, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

В пятницу вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии. Первое совещание рабочей группы, которая занимается разработкой этих мер, прошло в понедельник.

"Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, совершивших поездки в отдельные субъекты ДФО, - это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в связи с ранее понесенными расходами на туристическую поездку. Сюда входят расходы на авиаперелет и турпакет, включая проживание. Эта история хороша и тем, что не придется заранее предусматривать в бюджете каких-то субсидий, грантов. Есть аналоги применения таких вычетов на обучение или лечение", - приводят в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

По мнению министра, нужно также проработать вопрос качественного медицинского сопровождения - это может стать еще одним преимуществом округа перед другими направлениями. "Тогда турист будет понимать, что в любой точке Дальнего Востока он получит медуслуги, а в той же Турции набор этих услуг ограничен", - пояснил он.

Губернаторы и другие представители дальневосточных регионов озвучили на совещании свои варианты по поддержке туристической отрасли Дальнего Востока. Так, было предложено предоставлять путевки на Дальний Восток медикам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом. По итогам совещания сформирован перечень мер, который Минвостокразвития проработает с Ростуризмом, Минэкономразвития России и другими федеральными ведомствами.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 мая призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки и посоветовал провести летние отпуска, не покидая пределов России.