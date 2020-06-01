Салоны красоты площадью до 400 кв. м возобновят работу в Подмосковье с 3 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. Об этом сообщается в понедельник в опубликованном постановлении губернатора Подмосковья.

"Салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", - говорится в документе.

Уточняется, что организации, оказывающие персональные услуги, могут открыться "не ранее 3 июня 2020 года".