Тунис откроет границы с 27 июня

ТУНИС, 1 июня. /ТАСС/. Власти Туниса намерены открыть границы страны с 27 июня. Такое решение было принято в понедельник по результатам заседания Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Элиаса Фахфаха, сообщила пресс-служба правительства республики.

"После обсуждения социально-экономической ситуации и санитарной обстановки комиссия постановила <...> с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы страны", - отмечается в сообщении.

Комиссия также приняла решение снять действующие для населения ограничения на перемещения между провинциями внутри страны с 4 июня. Кроме того, тунисские власти продолжат организацию вывозных авиарейсов для своих граждан, которые по прибытии в страну будут обязаны провести минимум неделю в режиме самоизоляции в специально отведенных гостиницах, взяв на себя все траты на проживание.

Последний этап смягчения карантинного режима, предполагающий постепенное снятие всех санитарных ограничений и возобновление работы музеев, отелей, кафе и ресторанов, а также открытие мечетей для посещения, будет введен в Тунисе 4 июня.

По последним данным Минздрава Туниса, всего в стране выявлено 1 084 случая заражения коронавирусом, 48 человек умерли от осложнений, 964 выздоровели.