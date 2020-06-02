Во Франции начинается второй этап выхода из карантина

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Франция вступает во вторник в очередную фазу выхода из карантина. С этого дня дополнительно отменен целый ряд ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией коронавируса.

Свободным станет передвижение по стране: поездки больше не ограничены радиусом в 100 км от дома. Ношение защитной маски остается, однако, требованием ко всем пассажирам общественного транспорта. При этом власти отменили свое прежнее распоряжение сократить вдвое в целях поддержания социальной дистанции количество посадочных мест в поездах железной дороги и метро.

Со вторника на смартфонах начнет действовать приложение, которое будет оповещать о возможных контактах с носителями инфекции за последние две недели. Такая информация, как предполагают эксперты, должна побудить парижан своевременно проводить тесты и вновь переходить на домашний режим в случае необходимости.

Даты уточняются

Как предупредили на минувшей неделе в правительстве Франции, внутренние границы Шенгенской зоны могут открыться к 15 июня. Затем должны быть согласованы сроки открытия внешних рубежей Европейского союза, точная дата пока неизвестна.

Происходит постепенное оживление культурной жизни - с этой недели начинают открывать свои двери французские музеи. Сроки при этом разные: так, замок Шамбор одним из первых примет экскурсантов уже 5 июня, этнографический музей имени Жака Ширака на набережной Бранли - 9 июня, а открытия Лувра и королевской резиденции в Фонтенбло придется ждать до следующего месяца.

Первых посетителей готовятся встретить во вторник рестораны и кафе во французских провинциальных городах. Их владельцы с точностью до миллиметра измерили расстояние между столами - эта дистанция должна теперь составлять не менее одного метра.

В самой столице пока же будут открыты лишь террасы уличных кафе. "Ни шума, ни музыки, закрытие в десять часов вечера", - предупредили при этом их владельцев в столичной мэрии. Ресторанные интерьеры станут доступны для парижан лишь на следующем, третьем этапе.

Первые свадьбы

Хотя официально лето начинается во Франции в самый долгий световой день 21 июня, первые летние свадьбы могут быть сыграны уже во вторник. Власти разрешили вновь проводить такие церемонии, правда, с ограниченным кругом гостей - не более десяти.

Еще в субботу, не дожидаясь наступления второго этапа отмены карантина, столичная мэрия открыла для горожан парки и сады города на Сене. "Мы вступаем в период, когда свобода вновь становится правилом, а запреты - исключением", - напомнила парижская пресса слова премьер-министра Эдуара Филиппа в связи с ослаблением карантина.

Французская школа рассчитывает вернуть в классы на этом этапе основную часть своих учеников. Выход из режима самоизоляции в системе образования начался 12 мая, но проходит постепенно. Пока к занятиям вернулись около 30 процентов школьников средних классов и 20 процентов учащихся начальной школы.

Кинотеатры ждут третьего этапа

Те не менее, по решению властей, ограничены те социальные формы жизни, которые наиболее подвержены распространению коронавируса. Пустуют пока стадионы, ждет своего часа национальное первенство.

Запас терпения потребуется и поклонникам киноискусства. Кинотеатры, как сообщил премьер, поднимут занавес лишь на следующем, третьем этапе отмены ограничений. Он начнется 22 июня.

Закрыты пока дискотеки и ночные клубы. В целом запреты сохранятся для любого общения с большим числом участников. "Наиболее серьезную опасность в период пандемии представляет массовое скопление людей в замкнутом пространстве и без тщательно продуманной организации", - убеждены во французском правительстве.

Вирус отступает, но не уходит

Согласно последним данным главного управления здравоохранения, с момента начала пандемии 1 марта она унесла жизни 28830 человек. В госпиталях сейчас находятся около 14300 зараженных коронавирусом. За последние сутки были госпитализированы менее 90 больных, тогда как еще неделю госпитализация в течение суток потребовалась для более чем 340 человек.

Отступление пандемии правительство связывает с проявленной французами "гражданской ответственностью" и соблюдением всех рекомендаций властей по поводу защитных мер. Тем не менее, осмотрительность и осторожность остаются ключевыми словами и на новом этапе выхода из карантина.

Наиболее масштабные испытания перемещаются, однако, в сферу экономики. Согласно данным, опубликованным в конце минувшей недели, безработица в стране в апреле на пике пандемии возросла более чем на 20 процентов. Понижение ВВП может составить по итогам года 8 процентов.

Дорожная карта для экономики

Ощутимые потери понесла туристическая отрасль. В связи с мораторием на путешествия она, по оценкам экспертов, уже лишилась почти 30 млрд евро и порядка 150 тысяч рабочих мест.

По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ближайшее время к работе приступает комиссия из почти 30 французских и международных экспертов, среди которых лауреат Нобелевской премии Жан Тироль. Перед исследователями стоит задача предложить оптимальную "дорожную карту" восстановления экономики.