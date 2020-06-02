Заражение коронавирусом может привести к продолжительной утрате обоняния и вкуса

НЬЮ-ЙОРК 2 июня. /ТАСС/. Потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов у перенесших заражение коронавирусом и может сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование, опубликованное в издании "Европейские архивы оториноларингологии". В нем приняли участие 417 пациентов, переживших заболевание в мягкой или в умеренной форме.

У 88% из них отмечены нарушения восприятия вкуса, а у 86% - обоняния. Большинство пациентов отметили, что не могли ощущать запахов и вкуса даже после того, как прошли другие симптомы заболевания. Предварительные данные свидетельствуют о том, что по крайней мере у каждого четвертого из участвовавших в исследовании эти ощущения вернулись примерно через две недели после выздоровления.

Согласно одной из теорий, выдвинутых исследователями, рецепторы, отвечающие за обоняние, отключаются, для того чтобы не допустить распространения коронавируса. "Возможно, что это реакция организма на вирус, - привела газета мнение заместителя директора Монелловского центра изучения химизма обонятельных рецепторов Даниеллы Рид. - Если бы этот процесс не срабатывал, то болезнь, возможно, протекала бы тяжелее".

Нарушения восприятия вкуса и запахов, отметила The Wall Street Journal, могут быть связаны как с возрастными изменениями в организме, так и с острыми респираторными заболеваниями. Ссылаясь на данные Национального института изучения глухоты и других заболеваний, взывающих нарушение коммуникаций, газета сообщила, что по крайней мере четверть американцев в возрасте 40 лет сталкивались с ситуацией, когда у них возникали проблемы с восприятием запахов, и у каждого пятого возникали нарушения вкусового восприятия.