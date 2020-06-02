Судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия тела Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Афроамериканец Джордж Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) приемами. В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин, говорится в отчете о вскрытии, опубликованном в понедельник на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота).

Судмедэксперты сочли, что 46-летний афроамериканец был убит. Причиной смерти назван "кардиопульмонарный шок, усугубленный [способами] усмирения, примененными органами правопорядка, и давлением на шею".

Авторы отчета также обнаружили у Флойда артериосклеротическую болезнь и гипертензивную болезнь сердца, а также следы интоксикации фентанилом и недавнего использования метамфетамина. Судмедэксперты уточнили, что вывод о насильственном характере смерти Флойда является нейтральной формулировкой, которая не отражает чью-либо виновность или преднамеренность действий.

Независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, его слова привел телеканал СNN.