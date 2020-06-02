Дети, которых отец в Приморье увел в лес на карантин, вернулись в семью

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Органы опеки в Приморье приняли решение не ограничивать в родительских правах отца троих детей, который увел их в лес на время пандемии. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Сейчас они живут у бабушки, пока отец приводит в порядок квартиру.

В начале мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропали трое малолетних детей. Как показала проверка, отец увел их в лес, чтобы приучить к жизни на природе и заодно дистанцироваться от других людей на время пандемии коронавируса. Позже органы опеки направили детей в медицинское учреждение для оценки состояния.

"Дети уже вернулись в семью, сейчас они живут у бабушки, пока отец приводит квартиру в порядок для жизни ребят. Органы опеки приняли решение не ограничивать его в родительских правах", - рассказала Романова.

Ранее школьников планировалось отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов. Как пояснила Романова, дети действительно жили с отцом в лесу в палатке. Однако это было недалеко от их собственного дома, и условия, которые взрослый им создал, были вполне приемлемыми. Нарушение прав ребенка произошло, когда старший из них - девятиклассник - пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов.