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На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков

Факт заражения сотрудников удалось выявить во время прохождения ими режима самоизоляции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".

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Факт заражения сотрудников удалось выявить во время прохождения ими режима самоизоляции после прибытия на полуостров, сообщил врио главы Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Сегодня у 29 вахтовых рабочих ГОК "Аметистовое" подтвердился коронавирус. Все они проходили 14-дневную обсервацию, отобранные тесты позволили выявить заболевание до отправки на ГОК. Благодаря четкому соблюдению установленных требований к завозу рабочих нам удалось предотвратить вспышку COVID-19 на производстве", - написал Солодов.

 

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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