На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".
Факт заражения сотрудников удалось выявить во время прохождения ими режима самоизоляции после прибытия на полуостров, сообщил врио главы Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Сегодня у 29 вахтовых рабочих ГОК "Аметистовое" подтвердился коронавирус. Все они проходили 14-дневную обсервацию, отобранные тесты позволили выявить заболевание до отправки на ГОК. Благодаря четкому соблюдению установленных требований к завозу рабочих нам удалось предотвратить вспышку COVID-19 на производстве", - написал Солодов.