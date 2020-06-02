На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков

Факт заражения сотрудников удалось выявить во время прохождения ими режима самоизоляции после прибытия на полуостров, сообщил врио главы Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Сегодня у 29 вахтовых рабочих ГОК "Аметистовое" подтвердился коронавирус. Все они проходили 14-дневную обсервацию, отобранные тесты позволили выявить заболевание до отправки на ГОК. Благодаря четкому соблюдению установленных требований к завозу рабочих нам удалось предотвратить вспышку COVID-19 на производстве", - написал Солодов.