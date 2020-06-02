В МЧС сообщили, что срабатывание пожарных сигнализаций спасло 450 детей за два года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 450 детей с 2018 года были спасены в России благодаря срабатыванию автономных дымовых пожарных извещателей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"За два года более 450 детей спасено на пожарах благодаря срабатыванию автономных дымовых пожарных извещателей. Всего с 2018 года срабатывание данных систем спасло жизни свыше 900 граждан", - сказали в пресс-службе.

Так, 28 мая в Башкирии после начала пожара в жилом доме двоим детям 2008 и 2014 годов рождения удалось спастись благодаря срабатыванию автономного пожарного извещателя, установленного в прошлом году по льготной программе. Громкий звук извещателя привлек внимание старшего сына в семье, который гулял на улице. Они вместе с двоюродным братом оперативно добрались к детям, вывели их в безопасное место и вызвали пожарных. В Башкирии льготная программа по оборудованию жилья многодетных семей и малообеспеченных граждан пожарными извещателями начала реализовываться с 2016 года. С этого времени уже установлено более 166 тысяч извещателей, благодаря их срабатыванию в республике спасены 337 человек, в том числе 155 детей.

20 мая во Владимирской области после срабатывания пожарного извещателя при возгорании в жилом доме областного центра из здания самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком. В Курской области соседям, пришедшим на помощь по сигналу пожарного извещателя, удалось спасти частично парализованную пожилую женщину 1934 года рождения.