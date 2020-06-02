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Пандемия коронавируса нового типа

В "Росатоме" представили новый метод борьбы с коронавирусом

Речь идет о дезинфекции легких человека ультрафиолетом
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты научного центра госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института им. Лейпунского (ФЭИ) занимаются разработкой метода лечения коронавируса путем дезинфекции ультрафиолетом легких человека. Об этом сообщил директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

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"Есть и научная часть: физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать. Подбираем молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании останутся активированными и будут излучать ультрафиолет прямо в легких", - отметил Говердовский изданию.

Ученый выразил надежду, что такой метод позволит также лечить туберкулез, онкологию и другие болезни. Кроме того, он подчеркнул, что ФЭИ помогает снабжать многоразовыми масками, спецодеждой, перчатками медцентр в Обнинске.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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