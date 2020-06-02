В "Росатоме" представили новый метод борьбы с коронавирусом

"Есть и научная часть: физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать. Подбираем молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании останутся активированными и будут излучать ультрафиолет прямо в легких", - отметил Говердовский изданию.

Ученый выразил надежду, что такой метод позволит также лечить туберкулез, онкологию и другие болезни. Кроме того, он подчеркнул, что ФЭИ помогает снабжать многоразовыми масками, спецодеждой, перчатками медцентр в Обнинске.