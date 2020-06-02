Глава Тувы, заразившийся коронавирусом, в ближайшее время завершит лечение

ТАСС, 2 июня. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусом, в ближайшее время закончит лечение, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак в Facebook .

25 мая Кара-оол сообщил, что у него выявлен коронавирус. Глава республики был госпитализирован в инфекционную больницу в Кызыле.

"Состояние здоровья главы республики стало намного лучше, оно оценивается как удовлетворительное, самочувствие хорошее! Все процедуры по медицинскому регламенту пройдены. <…> Его пребывание на лечении в ближайшие дни завершится. Как только будет получен отрицательный результат, Шолбан Валерьевич приступит к своим обязанностям в активном режиме", - сообщила пресс-секретарь. По ее словам, в понедельник глава региона сдал анализы на коронавирусную инфекцию.