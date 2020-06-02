Около 9 тыс. жителей Якутии трудоустроят в промышленные компании в 2020 году

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Якутии планируют трудоустроить в промышленные компании до конца 2020 года не менее 9 тыс. жителей региона, сообщил ТАСС председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин.

Проект "Местные кадры в промышленность" по трудоустройству рабочих, в том числе вахтовым методом и на сезонные работы, заработал в республике в 2017 году. В 2019 году было трудоустроено свыше 8 тысяч человек, в том числе свыше 3 тыс. молодых граждан в возрасте до 30 лет.

"Глава Якутии Айсен Николаев поручил нам активизировать работу по проекту "Местные кадры в промышленность". За первый квартал текущего года трудоустроено 1,6 тыс. человек в 25 компаний, с которыми подписаны соглашения. В целом, по поручению главы республики мы должны трудоустроить не менее 9 тыс. человек до конца года", - сказал Москвитин.

По словам собеседника агентства, необходимость проекта по трудоустройству вызвана дисбалансом на рынке занятости, высоким уровнем безработицы и низкими доходами сельского населения Якутии. Более половины всего населения республики проживает в районах центральной экономической зоны, где не развита промышленность. Уровень общей безработицы в регионе составляет 7%.

В рамках проекта через службу занятости безработным оплачивается проезд, организуются курсы профессионального обучения и переподготовки, также организуется стажировка для молодых специалистов.