Больница и две школы за 3,5 млрд рублей появятся на Курильских островах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Строительство центральной районной больницы и двух школ общей стоимостью более 3,5 млрд рублей началось на Курильских островах (Сахалинская область). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Работы ведутся по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития Курильских островов, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. Основное ее финансирование проходит за счет областного бюджета.

"В рамках ФЦП на северокурильском острове Парамушир строится центральная районная больница, на южнокурильском острове Итуруп в городе Курильске и селе Рейдово - две общеобразовательные школы. Общая стоимость трех социальных объектов - 3,5 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, на создание школы в Рейдово потребуется 781 млн рублей. Ее строительство планируется завершить в 2021 году. Местные жители с нетерпением ждут завершения работ, так как сейчас школьники вынуждены обучаться в помещениях, которые не предназначены для этой цели. Школа в Курильске потребует 1,3 млрд рублей. Ее планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. В этом же году намерены завершить работы по созданию больницы в Северо-Курильске (северные Курилы), ее стоимость составит 1,5 млрд рублей. Сейчас там есть больница, но она не отвечает требованиям сейсмической устойчивости. Это серьезный недостаток для зданий на Курилах, так как на островах ежедневно фиксируются землетрясения.

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов предполагает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. Финансирование предполагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетного финансирования. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году будут потрачены 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного.