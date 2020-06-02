Минюст до конца года пропишет условия для ранних браков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции России до конца года разработает законопроект об условиях, по которым заключение брака будет возможным до достижения 18 лет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, "ведется работа по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в ст. 13 Семейного кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

В Минюсте пояснили, что законопроект направлен на корректировку брачного возраста. "В законопроекте планируется уточнить основания, позволяющие лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак", - уточнили в Минюсте.

В действующем Семейном кодексе предусмотрена возможность вступления в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста, по разрешению органа местного самоуправления "при наличии уважительных причин", но такие причины в Семейном кодексе не приведены. Кроме того, законодательство позволяет в виде исключения вступать в брак до 16 лет "с учетом особых обстоятельств", устанавливаемых региональными законами.

В некоторых регионах России уже предусмотрена возможность вступать в брак в 14 или 15 лет. Как правило, речь идет о случаях беременности невесты или рождения общего ребенка, наличия заболеваний, опасных для жизни, либо возможности длительной командировки одного из супругов. В Мурманской области возможность раннего брака (с 15 лет) допускается, если это улучшит условия жизни беременной несовершеннолетней и ее ребенка.

Федеральный законопроект об условиях, при которых возможны ранние браки, будет подготовлен к декабрю этого года.

В настоящее время федеральное законодательство позволяет привлекать к административной и уголовной ответственности за неуплаты алиментов с 16 лет.