Большинство москвичей готовы путешествовать по России этим летом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Большинство жителей Москвы (78%) готовы путешествовать по территории России летом 2020 года. Об этом говорится в результатах исследования консалтинговой компании CBRE, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Основная часть - 78% опрошенных - готова путешествовать внутри России. Среди тех, кто рассматривает путешествия по России, 70% готовы отправиться в путешествие через сравнительно небольшой промежуток времени после завершения режима самоизоляции - от нескольких недель до двух-трех месяцев, чтобы не пропускать летний сезон", - говорится в исследовании.

В нем уточняется, что для отдыха большинство респондентов предпочитают морские курорты Краснодарского края и Крыма. Среди других популярных направлений - Алтай, Байкал и природные заповедники Дальнего Востока. При выборе вариантов отдыха ключевым фактором респонденты назвали стоимость путешествия. Опрос также показал, что 44% планируют на отдыхе экономить и готовы тратить меньше, 55% ожидают, что их расходы останутся на том же уровне, 1% рассматривает возможность увеличения трат на путешествия.

В материалах указывается, что каждый пятый из опрошенных CBRE москвичей не рассматривает внутренний туризм как вариант в принципе. Основной причиной отказа от него респонденты назвали соотношение стоимости и качества услуг. Среди других причин - санитарно-эпидемиологические требования региона прибытия (14-дневный карантин для гостей из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, к которым относится Москва и Московская область), а также неопределенность этих самых требований.

"Страх у людей вызывает неопределенность, связанная с отдыхом. Никто не хочет приехать в санаторий, открывшийся 1 июня, и не иметь возможности сходить на пляж, выйти за территорию, поплавать в бассейне. Требования и правила постоянно меняются. За два дня до открытия многие отельеры не понимали, какие еще меры могут быть предложены для исполнения", - приводятся в сообщении слова директора, руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой.

Согласно исследованию, только 6% опрошенных указали "ковидофобию" в качестве причины отказа от путешествий. При этом 93% людей не оставляют надежды на поездки за границу в этом году.