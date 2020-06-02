Ректор Сеченовского университета рассказал о неспецифических симптомах коронавируса

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Течение новой коронавирусной инфекции может сопровождаться нарушением свертываемости крови, появлением тромбозов и закупоркой сосудов. Кроме того, у пациентов могут наблюдаться и кожные проявления инфекции, сообщил в интервью ТАСС ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), академик РАН Петр Глыбочко.

"[Неспецифические] симптомы мы видим в кожных проявлениях, и они достаточно хорошо известны в настоящее время. В основном это эритематозные изменения конечностей, а также кожи груди и живота. К другим неспецифическим проявлениям относятся нарушения коагуляции крови, достаточно высокое число тромбозов и эмболий", - сказал он.

Глыбочко также добавил, что тяжело переносят коронавирус люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением. "Кстати, именно эти заболевания предрасполагают к более высокому риску заражения, и именно они являются причиной более тяжелого течения инфекции COVID-19", - добавил он.

Сеченовский университет - крупнейший международный исследовательский медицинский вуз, ведущий свою историю с 1758 года. Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для талантливых студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных практик.

Согласно распоряжению правительства России, некоторые клиники Сеченовского университета были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.