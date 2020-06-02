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В Госдуме заявили, что к новому варианту проекта КоАП есть вопросы

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил при этом, что опубликованный в конце мая документ лучше представленного ранее

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Опубликованный в конце мая Минюстом России вариант новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) лучше представленного ранее, но и он вызывает вопросы. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы сейчас смотрим документ внимательно, но вопросы остаются. Он стал лучше, но вопросов по-прежнему много", - сказал он.

Минюст России 29 мая опубликовал для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов доработанный вариант проекта нового КоАП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, проект федерального закона "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" размещен для повторного публичного обсуждения. Согласно данной редакции, в частности, действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности увеличены не будут. Кроме того, расширяется практика вынесения предупреждений, а возможность оплатить половину штрафа распространится на все виды правонарушений, кроме грубых.

Первая редакция нового КоАП РФ была опубликована Минюстом в конце января и была подвергнута жесткой критике со стороны парламентариев за предусмотренное ею кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения лица к административной ответственности. В Госдуме тогда заявили, что в таком виде новый КоАП принят не будет.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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