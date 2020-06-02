Кравцов: итоговые контрольные выявят вызванные переходом в онлайн пробелы в знаниях детей

"Мы приняли решение, что итоговые контрольные для учащихся пройдут в начале следующего [учебного] года. Мы проведем срез знаний школьников <…> для того, чтобы выявить образовательные дефициты и максимально их компенсировать. И сегодня мы создаем целую программу по помощи школам, ученикам, родителям в начале следующего учебного года", - сказал министр.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые были перенесены Минпросвещения РФ на начало следующего учебного года, позволят выявить пробелы в знаниях школьников, которые могли быть вызваны переходом на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном" , выходящем в "Яндекс.Эфире".

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Он не согласился с тезисом, что пандемия и массовый переход на дистанционный формат обучения будут иметь глобальные последствия для детей.

"Я бы так не обобщал и не делал бы таких выводов. Потому что, с одной стороны, три месяца - это достаточный срок, но с другой - это небольшой срок для образования с учетом того, что все-таки учителя помогали ученикам, и образовательный процесс в той или иной степени был организован. Важно продиагностировать те проблемы возможные, которые появились, и вовремя им помочь", - сказал Кравцов.

Отвечая на вопрос о том, готовится ли Минпросвещения ко второй волне коронавируса осенью, Кравцов отметил, что "готовиться к ситуациям надо разным". "Очень многое зависит от нас: насколько мы будем соблюдать правила, которые установлены сейчас", - пояснил министр.

Итоговые контрольные

Ранее Минпросвещения из-за коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года. ВПР - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.