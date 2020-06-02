Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в ведомстве.

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"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что военных отбирали из различных подразделений по всей России. Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России "для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента", добавили в министерстве.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса. По его словам, доклинические исследования предполагалось завершить до 1 июня, а клинические - до конца июля.

Клинические испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны, где ранее уже были изучены и успешно испытаны вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного симптома (MERS), а также универсальной вакцины против гриппа.