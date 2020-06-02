В Хасанском районе Приморья продлили ограничительный режим до 15 июня

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Хасанского района, расположенного на юге Приморья, продлили ограничительный режим, а также работу полицейского поста на две недели в связи с ростом количества заразившихся коронавирусом, сообщается на официальной странице администрации района в Instagram.

"Состоялось очередное заседание оперативного штаба Хасанского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ограничительный режим, а также работа полицейского поста на въезде в район продлены на две недели", - говорится в сообщении.

В Хасанском районе коронавирус выявили у 19 человек, из них семеро вылечились. Под наблюдением еще 75 человек, которые находились с ними в контакте.

Пост полиции на дороге в Хасанский район для проверки всех въезжающих был установлен 13 мая. При этом все иногородние граждане, следующие без указания цели, разрешенной в период режима повышенной готовности, привлекаются к административной ответственности. Хасанский район является популярным местом отдыха жителей и гостей Приморья, район известен большим количеством баз прибрежного отдыха.

"Участники заседания районного оперштаба отметили эффективность работы поста полиции на въезде в Хасанский район, который сдерживает наплыв отдыхающих с других территорий региона", - уточняется в сообщении.

По данным на утро вторника, за сутки в Приморском крае выявлено 54 зараженных, 82 человека выздоровели, с начала пандемии зафиксировано 2103 случая. Власти региона продлили режим самоизоляции в крае до 15 июня.