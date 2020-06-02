На Камчатку доставили новые автомобили для станций скорой помощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /ТАСС/. На Камчатку доставили 11 реанимобилей для станций скорой помощи, в ближайшее время они приступят к работе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства региона.

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Правительство РФ для обеспечения готовности медучреждений к приему больных с коронавирусной инфекцией направило 5,2 млрд рублей из Резервного фонда на закупку более 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов.

"11 новых автомобилей, оснащенных переносными аппаратами ИВЛ, доставлены на полуостров. Пять из них будут работать в Петропавловске-Камчатском, остальные - на других территориях", - говорится в сообщении. Врио главы Камчатки Владимир Солодов потребовал как можно быстрее подготовить реанимобили к работе в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

В конце мая стало известно о массовом заражении сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском коронавирусной инфекцией. Власти региона подтвердили, что 44 сотрудника были инфицированы. После этого бригады медиков городской станции скорой помощи решили усилить выпускниками единственного в регионе медколледжа.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением медицинскими средствами и наличием койко-мест в больницах Камчатки и еженедельно докладывать ему об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медоборудованием.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 917 случаев заражения коронавирусом. 373 человека выздоровели, 13 пациентов умерли.