В Оренбургской области нашли пропавшего трехлетнего мальчика

ТАСС, 2 июня. Трехлетнего мальчика, пропавшего в городе Кувандык Оренбургской области, нашли живым, сейчас с ним беседуют психологи. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УМВД России по региону.

"Совместными усилиями полицейские установили местонахождение пропавшего трехлетнего мальчика. Ребенок находился в 1,5-2 км от дома на берегу реки. В настоящее время его осматривают врачи, проводится беседа с психологами", - сообщили в пресс-службе.

Вечером в понедельник ребенок ушел в неизвестном направлении из дома в городе Кувандык. По данным областного управления МВД, его поиски вели сотрудники полиции, МЧС и волонтеры в лесу, вдоль реки, проверялись заброшенные здания и подвалы, в мероприятиях участвовали местные жители, кинологи со служебно-розыскными собаками, задействовали квадрокоптер. В поисках участвовали 130 человек, в помощь были направлены сотрудники полиции Орска и управления МВД области.