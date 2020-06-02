В Петрозаводске откроют памятник женщинам-матерям времен Великой Отечественной войны

ТАСС, 2 июня. Памятник в Петрозаводске, посвященный женщинам-матерям времен Великой Отечественной войны и подвигу всего народа, откроют 24 июня, в день парада Победы. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, возглавляющий одну из рабочих групп госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

Ранее планировалось, что церемония открытия этого монумента возле храма св. Ильи Пророка в столице Карелии состоится 2 августа.

"В настоящее время к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне завершается строительство памятного монумента, посвященного подвигу советского народа, открытие которого запланировано 24 июня 2020 года, в день парада Победы", - сообщил Нургалиев.

Скульптурная композиция работы народного художника РФ Салавата Щербакова представляет собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. "Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин-матерей и всего нашего народа и призывает молодое поколение, не знавшее тягот войны, всегда помнить об этом", - отметил замсекретаря Совбеза.

Госкомиссия по подготовке к 100-летию Республики Карелия под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

8 июня отмечается День Республики Карелия. В этот день в 1920 году была создана Карельская трудовая коммуна (автономное областное объединение в составе РСФСР). Основные торжества по случаю 100-летия Республики Карелия запланированы на 5 сентября 2020 года.