Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06. Это максимум с 9 мая

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве во вторник вновь обновили максимумы за последние недели. В среднем по РФ коэффициент достиг 1,06, прибавив 0,02, а в Москве - 1,02, прибавив за сутки также 0,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Для страны это максимальный уровень с 9 мая, для столицы - с 10 мая.

В 10 регионах с наибольшим числом заболевших показатель ниже единицы теперь фиксируется лишь в четырех. Это Подмосковье (0,94), Санкт-Петербург (0,98), Калужская область (0,89) и Красноярский край (0,95). Накануне таких субъектов РФ было пять. В Ростовской области коэффициент во вторник вырос с 0,91 до 1,09, там выявлено 253 новых случая за последние сутки, за предыдущие - 184.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.