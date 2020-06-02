Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Всего в стране умерли 1,19% всех заразившихся против 1,17% в понедельник.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, за сутки, в частности, умер 71 человек в Москве, 22 - в Московской области, 11 - в Дагестане, 10 - в Санкт-Петербурге, 7 - в Нижегородской области. По шесть умерших зарегистрировали в Северной Осетии и Тверской области, четыре летальных исхода зафиксировано в Ленинградской области, по три - во Владимирской, Тульской, Астраханской областях и Краснодарском крае.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 863, при этом за сутки выписали 11 108 пациентов. Согласно данным, число выписанных за сутки пациентов более чем на 25% выше числа новых выявленных случаев. Суточный рост снизился до рекордно низких 2,1% против 2,2% днем ранее.

Всего в России 423 741 человек заразился новой коронавирусной инфекцией, из них 186 985 (44%) выздоровели

Новые 732 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Московской области, 376 - в Санкт-Петербурге, 354 - в Нижегородской области, 292 - в Свердловской и 253 - в Ростовской областях.

За сутки выписаны 387 человек в Московской области, 260 - в Санкт-Петербурге, 233 - в Нижегородской области, 199 - в Красноярском крае и 179 - в Ямало-Ненецком АО.

Новые 2 286 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве во вторник, за сутки выписаны 6 030 пациентов, у которых диагностировали инфекцию. Суточный рост в столице составил рекордно низкие 1,2% против 1,3% днем ранее. Число выписанных за день более чем в 2,5 раза превысило количество новых заразившихся.

Всего в столице 185 354 зараженных. Выздоровели 88 269 пациентов, умерли 2625. За сутки умер 71 человек.