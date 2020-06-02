Очные выпускные в школах пройдут в тех регионах РФ, где позволит эпидемическая ситуация

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Формат выпускных вечеров в школах будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе России, сообщили ТАСС во вторник на горячей линии Минпросвещения РФ.

"[Формат будет зависеть] от решения региона и эпидемиологической ситуации. В министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах - дистанционно", - сказала собеседница агентства.

Министерство просвещения России ранее в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам провести выпускные вечера 27 июня в онлайн-формате. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, центральным мероприятием в этот день станет общефедеральный "Выпускной вечер", который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный праздник выпускников "Алые паруса".