{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Очные выпускные в школах пройдут в тех регионах РФ, где позволит эпидемическая ситуация

Главным мероприятием 27 июня станет общефедеральный "Выпускной вечер" онлайн

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Формат выпускных вечеров в школах будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе России, сообщили ТАСС во вторник на горячей линии Минпросвещения РФ.

"[Формат будет зависеть] от решения региона и эпидемиологической ситуации. В министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах - дистанционно", - сказала собеседница агентства.

Министерство просвещения России ранее в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам провести выпускные вечера 27 июня в онлайн-формате. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, центральным мероприятием в этот день станет общефедеральный "Выпускной вечер", который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный праздник выпускников "Алые паруса".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Депутаты гордумы Читы ушли на карантин до 10 июня из-за сотрудника с коронавирусом
Всего в регионе выявили 1 218 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью