{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Аксенов сообщил, что для крымских школьников устроят выпускной по примеру "Алых парусов"

Глава региона Сергей Аксенов поручил в течение недели выработать предложения по проведению общекрымского выпускного

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Республики Крым в течение недели примут решение о проведении в регионе выпускного вечера для школьников по примеру санкт-петербургских "Алых парусов". Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов на заседании крымского правительства.

На эту тему
Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса. Уроки в школах с 6 апреля проводились в дистанционном режиме. В республике обучается 213 тыс. детей.

"Надо по выпускному у нас сделать республиканское, большое мероприятие. Подумать, где это организовать и как сделать наподобие "Алых парусов" в Питере. Мы обсуждаем, как это сделать, чтобы выпускной запоминался на всю жизнь", - сказал Аксенов, добавив, что уже создан оргкомитет по проведению общекрымского выпускного, предложения будут выработаны в течение недели.

Выпускной, по его словам, должен стать традиционным. "У нас последний звонок прошел, к сожалению, в заочном режиме. Дети и родители были расстроены, все ожидали, это такое событие. Конечно, смазано это все получилось из-за дистанционного процесса. Надо будет компенсировать, подумать, что для крымских школьников сделать, чтобы они почувствовали себя настоящими выпускниками, чтобы это было традиционно", - отметил Аксенов.

Ранее сообщалось, что 22 мая 2020 года школьный последний звонок в Крыму прозвучал в эфире регионального телеканала "Крым-24". Студию республиканского пресс-центра превратили в класс с партой, доской и глобусом, здесь же устроили праздничную линейку.

В республике за сутки подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 392 случая заражения. Выздоровевших за весь период - 247 человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичСанкт-ПетербургКрымПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Депутаты гордумы Читы ушли на карантин до 10 июня из-за сотрудника с коронавирусом
Всего в регионе выявили 1 218 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью